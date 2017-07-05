В Ростовской области на выходных будет дождливо и прохладно





В Ростовской области на выходных будет дождливая и пасмурная погода. В южный районах области воздух прогреется до +26, в северных температура не поднимется выше 23 градусов.



В донской столице в субботу, 8 июля, будет пасмурно, без осадков, до +25. В воскресенье в Ростове прогнозируется небольшой дождь. Похолодает на один градус – до +24, ночью - до +13-+14. В начале новой недели синоптики вновь обещают кратковременные дожди.



Небольшие дожди в выходные ожидаются и на большей части Ростовской области. В ряде районов возможна гроза. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.