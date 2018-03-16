Авторизация

Регистрация


  • USD 57.49
  • EUR 70.81
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» введено ограничение движения

На трассе М-4 «Дон» введено ограничение движения пассажирского транспорта.
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» введено ограничение движения
18 марта около 18 часов из-за ухудшения погодных условий введет запрет на движение на участке автодороги с 777 по 1026 километр. Об этом сообщили в донском управлении ГИБДД.

В Ростовской области снег и дождь, на дорогах плохая видимость и гололедица.

Водителей просят воздержаться от поездок. Если это невозможно, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.