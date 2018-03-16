В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» введено ограничение движения

На трассе М-4 «Дон» введено ограничение движения пассажирского транспорта.



18 марта около 18 часов из-за ухудшения погодных условий введет запрет на движение на участке автодороги с 777 по 1026 километр. Об этом сообщили в донском управлении ГИБДД.



В Ростовской области снег и дождь, на дорогах плохая видимость и гололедица.



Водителей просят воздержаться от поездок. Если это невозможно, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.