В Ростовской области на трассе из-за мороза заглох автобус с пассажирами из ЛНР





В Ростовской области на трассе при -19 градусах заглох автобус «Луганск-Анапа» с 18 пассажирами. ЧП произошло поздно вечером 29 января на 885 километре автодороги М-19 при въезде в город Новошахтинск.

- На телефон оперативного дежурного Ростовской областной поисково-спасательной службы поступил звонок с информацией о том, что не может завестись междугородный автобус, следовавший рейсом Луганск-Анапа, - рассказали в ДПЧС Ростовской области. - Учитывая то, что в автобусе находятся 18 пассажиров, а на улице -19, водителям ничего не оставалось делать, как обратиться за помощью к спасателям.



Позднее все пассажиры были отправлены попутным транспортом в Новошахтинск и в ЛНР.



На следующий день, 30 января, спасателям удалось запустить двигатель автобуса, но в условиях 15 градусного мороза в поле под открытым небом реанимировать замерзшую тормозную систему не представлялось возможным, поэтому спасатели при помощи эвакуатора оттранспортировали автобус в специальное отапливаемое помещение, где автобус вернули к жизни.



