Авторизация

Регистрация
  • USD 60.16
  • EUR 64.43
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростовской области на трассе из-за мороза заглох автобус с пассажирами из ЛНР

В Ростовской области на трассе из-за мороза заглох автобус с пассажирами из ЛНР

В Ростовской области на трассе при -19 градусах заглох автобус «Луганск-Анапа» с 18 пассажирами. ЧП произошло поздно вечером 29 января на 885 километре автодороги М-19 при въезде в город Новошахтинск.
- На телефон оперативного дежурного Ростовской областной поисково-спасательной службы поступил звонок с информацией о том, что не может завестись междугородный автобус, следовавший рейсом Луганск-Анапа, - рассказали в ДПЧС Ростовской области. - Учитывая то, что в автобусе находятся 18 пассажиров, а на улице -19, водителям ничего не оставалось делать, как обратиться за помощью к спасателям.

Позднее все пассажиры были отправлены попутным транспортом в Новошахтинск и в ЛНР.

На следующий день, 30 января, спасателям удалось запустить двигатель автобуса, но в условиях 15 градусного мороза в поле под открытым небом реанимировать замерзшую тормозную систему не представлялось возможным, поэтому спасатели при помощи эвакуатора оттранспортировали автобус в специальное отапливаемое помещение, где автобус вернули к жизни.

В Ростовской области на трассе из-за мороза заглох автобус с пассажирами из ЛНРВ Ростовской области на трассе из-за мороза заглох автобус с пассажирами из ЛНРВ Ростовской области на трассе из-за мороза заглох автобус с пассажирами из ЛНРВ Ростовской области на трассе из-за мороза заглох автобус с пассажирами из ЛНР

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!