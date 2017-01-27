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В Ростовской области на трассах в выходные будут работать мобильные пункты обогрева

В Ростовской области на трассах в выходные будут работать мобильные пункты обогрева

В Ростовской области на федеральных автодорогах в выходные будут работать мобильные пункты обогрева.

Всего определено шесть мест, где будут дежурить оперативные группы экстренных служб. Дежурство мобильных постов продлится до утра понедельника. Если погода ухудшится, дежурство продлят.
- Мобильные пункты обогрева будут развернуты к шести часам вечера 27 января для оперативного реагирования на возможные происшествия, вызванные непогодой и оказания помощи автомобилистам на участках федеральной автодороги М-4 «Дон» и М-23 в Каменском, Морозовском, Красносулинском, Октябрьском, Аксайском, Морозовском и Неклиновском районах, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области. - С привязкой к участкам автодорог, где возможно ухудшение обстановки.

Спасателя просят водителей быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а в случае экстренных ситуаций звонить по телефону «101».

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