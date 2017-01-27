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В Ростовской области на тестирование алкоголя потратят почти 2,5 млн руб.

В Ростовской области на тестирование алкоголя потратят почти 2,5 млн руб.

В Ростовской области на лабораторные исследования образцов алкогольной продукции потратят почти 2,5 млн руб. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Подрядчика, который займется исследованием алкогольной продукции, подыскивает Государственное казенное учреждение Ростсистема. Источником финансирования выступает региональный бюджет.

Согласно техзаханию, исполнитель должен будет проводить лабораторные исследования образцов алкогольной продукции на соответствие требованиям нормативных актов, ГОСТа, СанПиНа, а также изучать спиртное на содержание компонентов, опасных для жизни и здоровья человека.

В рамках исследования подрядчик будет изучать составы водки, коньяка, рома, вина, шампанского, виски, бренди, винных коктейлей, сидра, медовухи и пива. При чем, определить содержание образца водки нужно в течение трех рабочих дней с момента поступления в лабораторию, а рома, виски и коньяка - в течение четырех дней.

Победитель конкурса определится 13 февраля. Выполнить работу по исследованию образцов алкогольной продукции необходимо будет с момента заключения договора до конца апреля 2017 года.

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