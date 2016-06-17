В Ростовской области на таможне изъяли «Евангелие» 1898 года



В Ростовской области на таможенном посту у гражданина Украины изъяли «Евангелие», признанное культурной ценностью.



Книгу «Господа нашего Iисуса Христа Святое Евангелiе отъ Матфея, Марка, Луки и Iоанна», датированную 1898 годом обнаружили в багаже украинца на автомобильном пункте пропуска Весело-Вознесенка. Мужчина на автомобиле«Хендай Санта Фе» собирался покинуть территорию России.

- При прохождении таможенного контроля гражданин Украины пассажирскую таможенную декларацию не подал и сведений о перемещении товаров, в отношении которых применяются запреты или ограничения, не заявил, - пояснили в пресс-службе Южного таможенного управления. - В ходе досмотра багажа данного гражданина, на переднем пассажирском сидении иномарки была обнаружена книга, изданная более 100 лет назад.



Экземпляр изъяли и направили на экспертизу. Исследование показало, что печатное издание относится к категории культурных ценностей.



На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», в части недекларирования культурных ценностей.



