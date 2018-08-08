В Ростовской области в Ракушечном Яре нашли захоронение позднего каменного века





В неолитическом поселении Ракушечный Яр на территории Усть-Донецкого района нашли древнее захоронение. Скелет откопали энтузиасты этно-археологического комплекса «Затерянный мир» и археологи ассоциации «Южархеология». Они уже несколько лет организуют экспедиции в это место.



Останки древнего человека найдены в крошечной могиле. По словам руководителя экспедиции археолога Андрея Цыбрия, сохранность костей неважная. Умершего уложили в сильно скорченном положении. Могильная яма была чрезвычайно тесная, что объясняет положение черепа - он отогнут вверх по стенке. Кости лицевого отдела лопнули, а свод немного просел, поэтому глазницы выглядят странно.







Инвентарь рядом с погребенным не обнаружен. Могильная яма была заполнена компонентами раковинного культурного слоя. Археологи предполагают, что захоронение принадлежит концу 6-го тысячелетия до нашей эры — это поздний каменный век, или неолит. Примечательно, что для этого времени характерны вытянутые захоронения.



Еще одна странность — нижняя челюсть захороненного была найдена в районе таза, причем большая ее часть находилась ниже уровня дна могилы. Объяснение этому факту археологи пока не нашли. Предполагается, что челюсть принадлежит старому человеку, уцелел только один зуб, да и тот сильно стерт.



Останки находились во влажной среде, поэтому кости приобрели характерный красноватый оттенок. Археологи отрицают, что в данном случае имела место окраска в ходе погребального обряда при помощи охры.

- Захоронения этого возраста имеют исключительное научное значение. Мы постараемся сделать генетический анализ. Антропологи поработают над определением пола и возраста этого захороненного, - рассказывает Андрей Цыбрий.







Останки очень хрупкие. Любое неосторожное движение приводит к разрушению костей. Археологическая группа уже приступила к составлению полевых чертежей захоронения. Это трудоемкая работа, которая требует многократных измерений объекта.



Напомним, что Ракушечный Яр — это неолитическое поселение, расположенное вблизи станицы Раздорской. Оно включает 23 культурных слоя, среди которых — неолит и энеолит 7 000-3 000 лет до нашей эры. Недавно стало известно, что древнее поселение снесут в рамках строительства Багаевского гидроузла. Археологи спешат раскопать как можно больше до уничтожения археологического памятника.