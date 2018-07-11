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В Ростовской области на пешеходное ограждение потратят 6 миллионов

В Ростовской области на пешеходное ограждение потратят 6 миллионов
В городе Аксай Ростовской области планируют поставить пешеходное ограждение за 6 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Сообщается, что пешеходное ограждение будет установлено по улице Ленина, от улицы Гагарина до Объездной. Всего длина составит свыше 2,5 километров, при этом длина одной секции – не менее двух метров, а высота – не меньше трех метров. Согласно техническому заданию, стойки ограждения должны быть выкрашены эмалью, стоимость которой составит 900 рублей за 2 килограмма.

В данный момент продолжается прием заявок, он продлится до 28 июля. Подрядную организацию выберут 2 августа.

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