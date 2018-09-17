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В Ростовской области на переходах появились макеты детей

В Ростовской области на переходах появились макеты детей

В городах и районах Ростовской области на пешеходных переходах стали появляться макеты детей.

Фигуры идущих детей устанавливают на нерегулируемых переходах рядом с детскими образовательными учреждениями.
- Макет является светоотражающим. Он сделан в виде юного инспектора дорожного движения, который как бы делает шаг на дорогу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Макеты устанавливают в Ростове-на-Дону, Батайске, а также в Неклиновском и Чертковском районах. В Первомайском районе донской столицы пластиковые ЮИДовцы стоят уже практически на всех переходах.
- Отметим, что ни в одном месте, где установлен макет, ДТП ещё не было, - добавили в донской Госавтоинспекции.

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