В Ростовской области на переходах появились макеты детей





В городах и районах Ростовской области на пешеходных переходах стали появляться макеты детей.



Фигуры идущих детей устанавливают на нерегулируемых переходах рядом с детскими образовательными учреждениями.

- Макет является светоотражающим. Он сделан в виде юного инспектора дорожного движения, который как бы делает шаг на дорогу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Макеты устанавливают в Ростове-на-Дону, Батайске, а также в Неклиновском и Чертковском районах. В Первомайском районе донской столицы пластиковые ЮИДовцы стоят уже практически на всех переходах.

- Отметим, что ни в одном месте, где установлен макет, ДТП ещё не было, - добавили в донской Госавтоинспекции.