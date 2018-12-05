В Ростовской области на организации наложили штраф в 5 миллионов за плохую уборку снега



В Ростовской области на организации и предприятия наложили штраф за плохую уборку снега. Недобросовестные коммунальщики должны будут выплатить 5 миллионов рублей. Информацию об этом передает пресс-служба правительства области.



Известно, что проверку организовали из-за большого количества жалоб на некачественную уборку снега. Инспекторы выявили 640 подобных случаев, по факту которых уже возбудили административные дела.



– Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону, Таганроге, – рассказали в пресс-службе.



Жителям, недовольным качеством работ по уборке снега, следует обращаться в органы самоуправления населенного пункта.