Авторизация

Регистрация


  • USD 65.22
  • EUR 75.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области на начальника участковых возбуждено дело за взятку

В Ростовской области на начальника участковых возбуждено дело за взятку
В Ростовской области предъявлено обвинение бывшему начальнику отделения участковых уполномоченных отдела полиции по Родионово-Несветайскому району. Экс-полицейский обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, в июле 2018 года сотрудник полиции потребовал от местного жителя 80 тысяч рублей за непривлечение его сына к уголовной ответственности. Позже он снизил сумму взятки до 60 тысяч рублей.
- Подозреваемый был задержан при получении денег сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

На время расследования бывшего полицейского поместили под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.