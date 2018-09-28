В Ростовской области на начальника участковых возбуждено дело за взятку



В Ростовской области предъявлено обвинение бывшему начальнику отделения участковых уполномоченных отдела полиции по Родионово-Несветайскому району. Экс-полицейский обвиняется в получении взятки.



По версии следствия, в июле 2018 года сотрудник полиции потребовал от местного жителя 80 тысяч рублей за непривлечение его сына к уголовной ответственности. Позже он снизил сумму взятки до 60 тысяч рублей.

- Подозреваемый был задержан при получении денег сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.



На время расследования бывшего полицейского поместили под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.