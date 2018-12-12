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В Ростовской области на границе с Украиной закроют местный пункт пропуска

В Ростовской области на границе с Украиной закроют местный пункт пропуска
Фото: Rostov.kp.ru

На Дону на время закроют местный пункт пропуска на границе с Украиной. Приостановит свою работу КПП Нижняя Ореховка — Поповка в городе Донецке.

Как сообщили в Погрануправлении ФСБ РФ по Ростовской области, пункт пропуска закроют после новогодних каникул, то есть с 9 января. Такое решение было принято в связи с необходимостью модернизации КПП и его оснащением всеми необходимыми коммуникациями.

Когда пункт пропуска возобновит свою работу, неизвестно.

В это время пересечь границу можно будет через пункт пропуска Донецк — Северный.

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