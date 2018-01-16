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В Ростовской области на двух дорогах ограничено движение транспорта из-за непогоды

В Ростовской области на двух дорогах ограничено движение транспорта из-за непогоды
В Ростовской области на двух дорогах введено ограничение движения из-за непогоды.

18 января с 20:15 для пассажирского транспорта закрыт проезд на трассе «Ростов - Ставрополь» на участке с 106 по 182 километр и на автодороге «Котельниково - Песчанокопское» на отрезке с 192 по 240 километр.
- Ограничение вводится в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

На данных дорогах – осадки в виде снега и мокрого снега, небольшая метель, гололёд. Водителей просят соблюдать меры предосторожности.

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