В Ростовской области мужчину на два года осудили за кражу



Неклиновский районный суд Ростовской области признал виновным жителя села Покровское. Жолобчук обвинялся по статье «Кража».



Установлено, что 7 января этого года подсудимый незаконно проник в чужой дом. Он отжал форточку металлического окна и через образовавшийся проем попал в помещение. Из дома он вынес всю найденную технику и ювелирные украшения. Не оставил он даже такой предмет, как картина стоимостью в тысячу рублей.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Решение еще не вступило в законную силу.