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В Ростовской области мужчину на два года осудили за кражу

В Ростовской области мужчину на два года осудили за кражу
Неклиновский районный суд Ростовской области признал виновным жителя села Покровское. Жолобчук обвинялся по статье «Кража».

Установлено, что 7 января этого года подсудимый незаконно проник в чужой дом. Он отжал форточку металлического окна и через образовавшийся проем попал в помещение. Из дома он вынес всю найденную технику и ювелирные украшения. Не оставил он даже такой предмет, как картина стоимостью в тысячу рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Решение еще не вступило в законную силу.

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