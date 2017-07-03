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В Ростовской области мужчина устроил «концлагерь» своим собакам

В Ростовской области мужчина устроил «концлагерь» своим собакам
В Ростовской области мужчина устроил «концлагерь» своим собакам. Живодер живет на одной из дач в поселке Мокрый Батай. У себя во дворе мужчина посадил бедных собак на короткую цепь и не кормит питомцев по несколько недель.

Ослабевших четвероногих обнаружили соседи батайчанина. Они были шокированы увиденным. У исхудавших собак стали видны ребра. Соседи дождались владельца питомцев, чтобы поговорить с ним о судьбе животных.
- На вопросы соседей, почему он завёл столько собак и не кормит их, хозяин ответил, что четвероногим достаточно есть раз в 20 дней, - рассказала местная жительница. - Владелец питомцев не появляется на даче по две-три недели. Он оставляет животных без воды и еды.

По словам соседей живодера, они обращались за помощью к участковому. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что по факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На месте уже работает участковый уполномоченный.

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