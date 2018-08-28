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В Ростовской области мужчина украл у родственника почти 100 тысяч рублей

В Ростовской области мужчина украл у родственника почти 100 тысяч рублей

В Зимовниковском районе Ростовской области хуторянин обокрал родственника. Подозреваемого в краже задержали 29 августа.

Житель хутора Гашун в беседе обмолвился своему дальнему родственнику, жившему по соседству, что недавно получил зарплату. С ним расплатились за уборку зерновых. Молодой человек без труда выяснил, когда родственника не бывает дома. Воспользовавшись его отсутствием, злоумышленник забрался в помещение через открытую форточку. Там в одежде хозяина дома он нашёл почти 100 тысяч рублей, забрал деньги и сбежал.
- Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого. О нём известно, что ранее он уже был судим за имущественные преступления, длительное время нигде не работает, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.

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