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В Ростовской области мужчина угнал машину, украл из неё аккумулятор, одежду и бросил у лесополосы

В Ростовской области мужчина угнал машину, украл из неё аккумулятор, одежду и бросил у лесополосы

В Волгодонском районе мужчина угнал машину, украл из неё аккумулятор и вещи, после чего бросил у лесополосы.

В полицию обратился житель станицы Большовской и сообщил, что припарковал свой автомобиль «Вортекс Истина» около дома, а позже обнаружил его пропажу.
- Полицейские установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 55-летний житель станицы Дубенцовской Волгодонского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сотрудники полиции выяснили, что мужчина проник в салон автомобиля через незапертую дверь и, оставив машину около лесополосы, похитил аккумулятор и мужскую одежду.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время мужчина находится под стражей.

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