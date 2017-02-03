В Ростовской области мужчина угнал машину, украл из неё аккумулятор, одежду и бросил у лесополосы





В Волгодонском районе мужчина угнал машину, украл из неё аккумулятор и вещи, после чего бросил у лесополосы.



В полицию обратился житель станицы Большовской и сообщил, что припарковал свой автомобиль «Вортекс Истина» около дома, а позже обнаружил его пропажу.

- Полицейские установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 55-летний житель станицы Дубенцовской Волгодонского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сотрудники полиции выяснили, что мужчина проник в салон автомобиля через незапертую дверь и, оставив машину около лесополосы, похитил аккумулятор и мужскую одежду.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время мужчина находится под стражей.