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В Ростовской области мужчина топором разбил стекло загородившей проезд «Нивы»: видео

В Ростовской области мужчина топором разбил стекло загородившей проезд «Нивы»: видео

В Таганроге мужчина топором разбил заднее стекло загородившей проезд «Нивы». Инцидент произошел днем 12 февраля во дворе многоэтажного жилого дома в районе «Простоквашино».

Отечественный автомобиль сломался посреди дороги, и водитель не мог его завести. Мужчина на иномарке остановился сзади «Нивы», между двумя водителями началась перепалка, владелец заглохшей машины начал кричать, показал неприличный жест и вернулся в салон. После этого обиженный водитель иномарки достал из багажника топор и три раза ударил по заднему стеклу «Нивы».
«Автомобиль «Нива» заглох. Водитель иномарки начал кричать что-то вроде «Убери корыто, проехать надо», - написал в социальной сети очевидец произошедшего. - Вот так вот, не заводится у тебя авто, а кому-то проехать надо. Значит, получи топором».

После инцидента водитель иномарки поспешно вернулся в салон своей машины и уехал. Весь конфликт был записан на видеорегистратор стоявшего рядом автомобиля.

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