В Ростовской области мужчина получил 12 лет «строгача» за покушение на убийство



Шахтинский районный суд Ростовской области вынес приговор мужчине, выстрелившего в прохожего. Жмуркова обвиняли в совершении преступления по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия». Информация об этом 14 ноября появилась на сайте суда.



Установлено, что в прошлом году житель Шахт пришел в один из местных баром. Перед заведением он вступил в конфликт с незнакомцем. В пылу ссоры Жмурков достал пистолет и выстрелил в мужчину. После этого преступник покинул место происшествия.



Раненного доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики спасли пострадавшего.



Суд признал Жмуркова виновным в совершении преступления. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Решение еще не вступило в законную силу.

