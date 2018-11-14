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В Ростовской области мужчина получил 12 лет «строгача» за покушение на убийство

В Ростовской области мужчина получил 12 лет «строгача» за покушение на убийство
Шахтинский районный суд Ростовской области вынес приговор мужчине, выстрелившего в прохожего. Жмуркова обвиняли в совершении преступления по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия». Информация об этом 14 ноября появилась на сайте суда.

Установлено, что в прошлом году житель Шахт пришел в один из местных баром. Перед заведением он вступил в конфликт с незнакомцем. В пылу ссоры Жмурков достал пистолет и выстрелил в мужчину. После этого преступник покинул место происшествия.

Раненного доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики спасли пострадавшего.

Суд признал Жмуркова виновным в совершении преступления. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Решение еще не вступило в законную силу.

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