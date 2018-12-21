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В Ростовской области мужчина обокрал одного соседа и продал ворованные вещи другому

В Ростовской области мужчина обокрал одного соседа и продал ворованные вещи другому
Фото: Stolicaonego.ru

Житель Неклиновского района Ростовской области обокрал дом соседей. Украденные вещи он продал в этом же посёлке.

Кража произошла в хуторе Морской Чулек. Мужчина, воспользовавшись тем, что жильцы одного из домов долго отсутствуют, решился на воровство. Взломав дверь, он вынес из дома компьютерную технику и инструменты.

Покупателя воришка долго не искал. Украденные вещи он продал своему соседу. Когда хозяева вернулись домой и обнаружили пропажу, они обратились в полицию. Подозреваемого задержали 23 декабря. Им оказался 34-летний местный житель.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Часть украденного имущества, которое воришка продал соседу, полицейские изъяли и передали владельцам.

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