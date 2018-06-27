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В Ростовской области мужчина катал людей на шаре, не имея лицензии

В Ростовской области мужчина катал людей на шаре, не имея лицензии
В Ростовской области мужчина катал людей на шаре, не имея лицензии. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя.

По данным Южного СУТ СК, 4 июня 2018 года мужчина решил прокатить на воздушном шаре двух пассажиров за 20 тысяч рублей. Однако у него не было ни сертификатов на оказание услуг, ни разрешения диспетчера для полета на высоте выше 300 метров. При этом поднялся в воздух он почти на 3 километра.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого и иные лица, причастные к совершению преступления, - прокомментировали в ведомстве.

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