В Ростовской области можно будет увидеть самый яркий звездопад





Самый обильный и яркий звездопад смогут увидеть жители Ростовской области. Наблюдать за падением «звёзд» можно уже сегодня, 6 декабря около 22 часов.



В Ростовском планетарии рассказали, что с 4 декабря виден метеоритный поток Геминиды. Он порождён созвездием Близнецов. Наблюдать астрономическое явление проще жителям сельских районов и небольших городов, нежели мегаполисов.

- Лучше это делать за городом и на возвышенности, где небо непыльное, - отметили в планетарии. – Метеоритный поток представляет собой падающие сияющие частицы, в основном красного или жёлтого цветов.



С вечера 6-го и до 14 декабря поток Геминиды лучше наблюдать в северо-восточной части, ближе к востоку. Своего пика он достигнет к 14 декабря. В это время заметить его проще в юго-восточной части. На небе следует искать две яркие звезды созвездия Близнецов, а от них смотреть в высоту 40-60 градусов над горизонтом.



Астрономы добавили, что ближе к пику интенсивность звездопада увеличится. Можно будет увидеть падение не менее 80 частиц в час. Продлится астрономическое явление до 17 декабря.

Добавим, что метеоритный поток Геминиды является одним из самых мощных. Во время всплесков выглядит ярче, чем знаменитый поток Персеиды.