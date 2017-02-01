В Ростовской области молодого человека будут судить за экстремистские записи в Интернете



В Мясниковском районе Ростовской области 19-летнего парня подозревают в преступлении экстремистской направленности. В 2016 году он размещал на своей странице в одной из социальных сетей аудио и видео материалы. Эксперты заключили, что в этих материалах содержатся высказывания направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, унижение достоинства человека по критерию расы, национальности.

- Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Ростовской области,- сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.- Возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».



Молодому человеку грозит штраф в 300-500 тыс. руб, или в размере заработной платы за период от двух до трех лет, либо принудительные работы на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.



Ранее молодого человека судили за аналогичное преступление.