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В Ростовской области местная жительница обнаружила боеприпасы в своём гараже

В Ростовской области местная жительница обнаружила боеприпасы в своём гараже
Guns.allzip.org
Жительница Новочеркасска обнаружила в своём гараже боеприпасы. Об опасной находке женщина сообщила в полицию.

На место прибыли специалисты инженерно-технической группы новочеркасского ОМОНа. Они исследовали взрывоопасные предметы.
- Обнаруженными боеприпасами оказались граната Ф-1 времён Великой Отечественной войны, а также современная граната РГД и четыре патрона калибра 12 мм для охотничьего ружья, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - Запал у гранат отсутствовал.

Боеприпасы изъяли и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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