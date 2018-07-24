В Ростовской области майор заплатит 20 тысяч за пощечину солдату



Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за то, что тот оскорбил солдата на глазах других подчиненных. Майор Галиуллин обвинялся по соответствующей статье УК РФ.



Один из подчиненных обманул подсудимого во время построения на плацу. В итоге военнослужащий прилюдно ударил солдата по лицу . Вреда здоровью пощечина не нанесла, но оскорбила честь подчиненного.



В пресс-службе Новочеркасского гарнизонного военного суда отметили, что Галиуллин попросил прекратить уголовное дело и вместо него назначить судебный штраф, так как он впервые совершил преступление небольшой тяжести. Военнослужащий раскаялся в содеянном и возместил причиненный потерпевшему материальный ущерб и моральный вред.



- Майор обязан выплатить судебный штраф в виде 20 тысяч рублей.- отметили в пресс-службе.