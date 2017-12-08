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В Ростовской области мальчика, на чьих глазах мама убила возлюбленного, заберет дедушка

В Ростовской области мальчика, на чьих глазах мама убила возлюбленного, заберет дедушка
В Ростовской области мальчика, на чьих глазах мама убила возлюбленного, заберет дедушка. Родственников мальчика удалось найти спустя почти две недели после трагического происшествия.

4-летний Вова пережил жуткую трагедию. Он стал свидетелем того, как его родная мама зарезала своего сожителя. После происшествия мальчика отправили в ЦРБ Семикаракорского района, где его судьбой озаботились многие местные жители.

Было два варианта: попасть в детский дом или к родственникам, которых найдут органы опеки. Однако родные, которых удалось отыскать, отказались забирать мальчика, и 7 декабря его передали в приют в хуторе Елкин. Жители Семикаракорска собрали ему одежду и много игрушек.

Спустя день после отъезда в детский дом туда позвонил мужчина и представился родным дедушкой Вовы. В настоящее время мужчина собирает все необходимые документы, чтобы забрать внука к себе домой, в Липецкую область.

Напомним, 24 ноября в поселке Мечетном женщина в ходе ссоры несколько раз ударила ножом своего сожителя на глазах 4-летнего сына. Ребенка после происшествия доставили в Семикаракорскую ЦРБ, где врачи и органы опеки решали дальнейшую судьбу мальчика.

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