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В Ростовской области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

В Ростовской области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

В Ростовской области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя.

Житель Сальска вместе с четырьмя сообщниками купил специальное оборудование для производства спиртного кустарным способом.
- Во время обысков в производственных и складских помещениях обнаружены и изъяты алкогольная и спиртосодержащая продукция объемом около 28 тысяч литров, около 29 тысяч бутылок с готовой алкогольной продукцией известных брендов, тара и оборудование для производства и упаковки товара, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изъятая продукция направлена в Экспертно-криминалистический центр Донского главка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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