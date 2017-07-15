В Ростовской области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя





В Ростовской области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя.



Житель Сальска вместе с четырьмя сообщниками купил специальное оборудование для производства спиртного кустарным способом.

- Во время обысков в производственных и складских помещениях обнаружены и изъяты алкогольная и спиртосодержащая продукция объемом около 28 тысяч литров, около 29 тысяч бутылок с готовой алкогольной продукцией известных брендов, тара и оборудование для производства и упаковки товара, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Изъятая продукция направлена в Экспертно-криминалистический центр Донского главка. По данному факту возбуждено уголовное дело.



