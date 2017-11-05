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В Ростовской области контрабандисты пытались перевести через границу почти 6 тысяч сигарет

В Ростовской области контрабандисты пытались перевести через границу почти 6 тысяч сигарет
В Ростовской области контрабандисты пытались перевести через границу почти 6 тысяч сигарет. Незадекларированный товар нашли сотрудники таможенного поста МАПП в Новошахтинске. Украинцы на автомобилях «ВАЗ» и «Фольскваген Транспортер» везли блоки с сигаретами без соответствующего разрешения.

Так, в багажнике отечественного авто нашли пластиковую канистру с разрезом на дне. Внутри ёмкости находился черный полиэтиленовый пакет с сигаретами. Также несколько блоков мужчина спрятал в обшивке дверей. Всего в машине лежало 3 200 сигарет.

Владелец фургона тоже перевозил пачки в обшивке дверей. Он пытался скрыть почти 3000 папирос.
- В обоих случаях мужчины знали о существующих ограничениях на количество ввозимой табачной продукции и намеренно утаили от таможенного контроля товары, - прокомментировали в Южном таможенном управлении. - В отношении граждан Украины возбуждены дела об административных правонарушениях.

В Ростовской области контрабандисты пытались перевести через границу почти 6 тысяч сигарет

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