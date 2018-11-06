В Ростовской области компания выиграла борьбу за права на музыку у монополиста



Российская компания «БУБУКА» в суде отстояла свое право на предоставление легальной музыки.



Полгода назад Всемирная организация интеллектуальной собственности выступила с обвинением в адрес ООО «Максимус». ВОИС требовала оштрафовать строительную компанию, в чьем кафе «Гинза», по ее мнению, звучали нелегальные композиции. «БУБУКА», предоставившая кафе эти мелодии, собрала все необходимые документы для подтверждения их легальности. Среди доказательств были соглашения между компаниями «БУБУКА» и «Максимус», а также нотариально заверенные письма от правообладателей.



Однако суд первой инстанции не принял документы, потому что их переводы не были заверены нотариально. У компании просто не было времени это сделать.



В результате 16 августа мировой судья в Волгодонске привлек компанию «Максимус» к ответственности и назначил штраф размером 30 тысяч рублей. Компания не сдалась и подала апелляцию в районный суд. По какой-то причине ВОИС игнорировала то, что между тремя сторонами заключены соглашения и сам автор произведений заявил, что «БУБУКА» имеет право на трансляцию его композиций.



На новом заседании «Максимус» предоставил уже нотариально заверенные переводы. Кроме этого, компания показала отчеты об авторских отчислениях. В итоге суд признал, что все композиции в кафе звучали легально. Постановление о штрафе было отменено.



- Это наша победа в битве за права музыкантов и очередное доказательство, что мы всегда поддерживаем наших партнеров. Я уверен, что надежность и репутация компании – это самые ценные наши активы, - сказал основатель компании «БУБУКА» Дмитрий Пангаев.



До сих пор не ясно, почему ВОИС, которая отстаивает авторские права, ставит палки в колеса «БУБУКИ». Компания действует в соответствии с законом и популяризирует легальное использование интеллектуальной собственности.