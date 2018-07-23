В Ростовской области к 2020 году тарифы на мусор вырастут в 2-3 раза



В ближайшие несколько лет в Ростовской области тарифы на мусор вырастут в 2-3 раза. Соответствующий расчет сделала региональная служба по тарифам (РСТ).



Причиной роста, как сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, станет начало работы в регионе межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Всего планируется построить 8 таких предприятий. Это инновационный вариант развития системы обращения с ТБО, который предусматривает модернизацию технологий, что ведет за собой финансовые затраты. Часть из них ляжет на плечи жителей региона.



В строительстве МЭОК задействованы региональные компании, занимающиеся вывозом и захоронением мусора. Для них РСТ установило предельные тарифы.



Если раньше за захоронение мусора платили только юридические лица, то теперь, согласно федеральному закону, за негативное воздействие на окружающую среду будут платить и простые граждане. Плата за захоронение ТБО будет включена в коммунальный тариф. Таким образом, компании, увеличив плату за свои услуги для потребителей, компенсируют расходы на предельные тарифы, установленные для них сейчас РСТ.



Добавим, что повышение будет происходить постепенно до 2022 года.