В Ростовской области изъяли нелегальные алкоголь и сигареты на 13 млн рублей



В Ростове, Белой Калитве и Таганроге Ростовской области изъяли большие партии нелегального алкоголя и сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.



Известно, контрафактные алкоголь и сигареты были доставлены с территории Украины. У товаров отсутствовали акцизные марки, а потому их ввоз был запрещен. Всего изъято 165 тысяч пачек стоимостью 13 миллионов рублей и 450 бутылок на сумму 250 тысяч.



– Рыночная стоимость товаров образует крупный размер. В настоящее время все они изъяты. Ведутся следственные действия, – отмечается в пресс-службе Южного таможенного управления.