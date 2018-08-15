Авторизация

Регистрация


  • USD 66.89
  • EUR 76.06
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области изъяли нелегальные алкоголь и сигареты на 13 млн рублей

В Ростовской области изъяли нелегальные алкоголь и сигареты на 13 млн рублей
В Ростове, Белой Калитве и Таганроге Ростовской области изъяли большие партии нелегального алкоголя и сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Известно, контрафактные алкоголь и сигареты были доставлены с территории Украины. У товаров отсутствовали акцизные марки, а потому их ввоз был запрещен. Всего изъято 165 тысяч пачек стоимостью 13 миллионов рублей и 450 бутылок на сумму 250 тысяч.

– Рыночная стоимость товаров образует крупный размер. В настоящее время все они изъяты. Ведутся следственные действия, – отмечается в пресс-службе Южного таможенного управления.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.