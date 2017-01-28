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В Ростовской области изъяли 1,5 тонны опасной красной икры

В Ростовской области изъяли 1,5 тонны опасной красной икры

В Ростове и Таганроге двое мужчин организовали фасовку красной икры в подпольных цехах. Продукция хранилась в антисанитарных условиях, а для поддержания ее товарного вида фигуранты использовали различные химические вещества, опасные для здоровья человека. Исследование продукции подтвердило, что она не отвечает требованиям безопасности для здоровья потребителей. Мужчины покупали красную икру у браконьеров, незаконно добывающих ее на территории Дальнего Востока.
- Сотрудниками отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области установлено, что двое мужчин поставляли на территорию региона икру, опасную для здоровья потребителей, -сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Сотрудники полиции провели обыск в гараже одного из подозреваемых, на нелегальном складе и на территории оптово-производственной базы,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Было изъято около полутора тонн красной икры, а также канистры с химикатами, упаковочная тара с этикетками известного бренда, весы, мерные ложки, ванны, в которых осуществлялись смешивание и химическая обработка икры.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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