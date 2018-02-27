В Ростовской области изменится расписание пригородных электричек



Transport2018.com



В начале марта в Ростовской области изменится расписание пригородных электричек. Это связано с ремонтными работами на перегоне Хотунок – Новочеркасск.



С 9:00 1 марта до 21:00 5 марта здесь будет проводиться капитальный ремонт чётного пути. В связи с этим изменится график движения 11 пригородных поездов на маршрутах Ростов – Лихая, Лихая – Глубокая, Лихая – Чертково, Ростов – Степная.

Кроме этого, с 1 по 5 марта будут отменены два пригородных поезда направлением Ростов – Лихая - № 6161 и № 6667, отправлением из Ростова в 16:29 и в 18:34.



Со 2 по 6 марта не будут ходить электрички из Лихой № 6164 и № 6516, отправлением со станции Лихая в 04:38 и в 05:35.



С 1 по 6 марта будут отменены поезда № 6170 Усть-Донецкая – Ростов, отправлением со станции Усть-Донецкая в 05:40, и № 6169 Ростов – Усть-Донецкая, отправлением из Ростова в 12:20.