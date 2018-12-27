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В Ростовской области избирком арендует автомобили на 8 миллионов

В Ростовской области избирком арендует автомобили на 8 миллионов
Избирательная комиссия Ростовской области арендует машины на 7 891 605 рублей. Такая информация появилась на интернет-портале государственных закупок.

Комиссия собирается взять в аренду четыре легковушки. Одна из них должна быть стандартно укомплектована и иметь не менее шести мест. Подразумевается, что остальные авто будут покруче. Подрядчику нужно предоставить три машины с системой обогрева, кондиционером, подушками безопасности, усилителем рулевого управления и системой автоблокировки.

Автомобили будут эксплуатироваться со дня заключения договора по 31 декабря 2019 года. Общий пробег за это время должен составить примерно 200 тысяч километров. Помимо прочего, исполнитель обязан самостоятельно оплачивать труд водителей.

Заявки принимались до 26 декабря. Победителя выбрали 29 декабря.

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