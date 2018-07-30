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В Ростовской области из-за строительства Багаевского гидроузла разрушат археологический памятник

В Ростовской области из-за строительства Багаевского гидроузла разрушат археологический памятник

Многослойное поселение Ракушечный Яр в Ростовской области будет разрушено из-за строительства Багаевского гидроузла. Часть острова Поречный, на котором находится археологический памятник, будет срезана для поднятия уровня воды в Дону.

Энтузиасты этно-археологического комплекса «Затерянный мир» и археологи Ассоциации «Южархеология» уже несколько лет организуют археологические экспедиции в это место. Узнав о скором разрушении Ракушечного Яра, инициаторы исследований решили посвятить весь август раскопкам.

Археологи Виктор и Андрей Цыбрии - руководители экспедиции - призывают волонтеров помочь в изучении этого памятника каменного и начала бронзового веков. 31 июля участники клуба «Затерянный мир» заявили об этом совместно с проектом «НаукаPRO».

Отметим, что клуб организует раскопки на Ракушечном Яре с июля. В этом году археологи решили продлить экспедицию еще на месяц. Их цель - изучить как можно больше до уничтожения памятника.

В Ростовской области из-за строительства Багаевского гидроузла разрушат археологический памятник

За прошлый месяц энтузиасты уже нашли сотни керамических, каменных и костяных изделий, а также ямки и очажки. Самыми примечательными находками стали подвеска из просверленного клыка животного, топорики и костяные острия с орнаментом. Предметы были найдены на слое конца 6-го тысячелетия до нашей эры.
- Строителей можно понять. У них довольно жесткие требования по проводке судов. Археология закладывается под исследования, но их, увы, придется проводить в «пожарном» порядке, - комментирует Виктор Цыбрий.

Энтузиасты опасаются, что сжатые сроки не позволят провести качественные исследования.

В Ростовской области из-за строительства Багаевского гидроузла разрушат археологический памятник

Напомним, что Ракушечный Яр - это неолитическое поселение, которое расположено вблизи станицы Раздорская. В нем обнаружено 23 культурных слоя, включая неолит и энеолит 7000-3000 лет до нашей эры. Это место помнит не только средневековых жителей Дона, но и древних людей.

Волонтеры могут присоединиться к раскопкам в любой момент, связавшись с руководителями. Еду и палатки предоставят. Работы продолжатся до конца августа.

В Ростовской области из-за строительства Багаевского гидроузла разрушат археологический памятник

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