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В Ростовской области из-за птичьего гриппа введён режим ЧС

В Ростовской области из-за птичьего гриппа введён режим ЧС
Фото: Tsargrad.tv
Из-за птичьего гриппа в Старостаничном сельском поселении Каменского района введен режим чрезвычайной ситуации. В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что в поселении введен план специальных мероприятий. Также идёт подготовка к утилизации больных птиц на местной птицефабрике.
- Возможно, она будет проведена сегодня, 1 октября, - сказали в управлении.

Сейчас в Старостаничном поселении проводится добровольная вакцинация населения от птичьего гриппа.

В социальных сетях местные жители жалуются, что по ночам в Старой Станице сжигают кур. Из-за этого на улицах и в домах стоит удушливый запах. Однако, в управлении по делам ГО и ЧС эту информацию не подтвердили.

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