В Ростовской области из-за нарушений пожарной безопасности закрыли два торговых центра





В городе Волгодонске закрыли два торговых центра из-за нарушений правил пожарной безопасности, которые были выявлены во время проверки сотрудниками прокуратуры и спасателями.



Так, до устранения нарушений закрыты развлекательный центр «Комсомолец» ООО «АЗСК» и торговый комплекс «Атлант». Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, пожарная безопасность была нарушена в кинотеатре, расположенном в ТК «Комсомолец», кафе I food, «Гинза» и «Феллини», в магазине «Галактика» ТК «Атлант».



В частности, эвакуационные выходы из торгового зала магазина «Галактика» не были оборудованы устройствами, обеспечивающими автоматическое открывание дверей изнутри, в результате перепланировки в РЦ «Комсомолец» была уменьшена зона действия дымовых извещателей автоматической системы пожарной сигнализации. Кроме того, в заэкранном пространстве большого кинозала использовались поврежденные электрические изделия. Были выявлены и другие нарушения.

- Определениями Волгодоснкого районного суда запрещено осуществление деятельности двух залов кинотеатра «Комсомолец», кафе «Гинза», I food, «Феллини», магазина «Галактика» в торговом центре «Атлант», - добавили в надзорном ведомстве.