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В Ростовской области ищут женщину, пропавшую по дороге в детский садик

В Ростовской области ищут женщину, пропавшую по дороге в детский садик
В Новочеркасске Ростовской области ищут женщину, пропавшую по дороге в детский садик. 40-летняя Алла Ермакова ушла из дома днем 24 апреля и не вернулась обратно. Дончанка должна была забрать ребенка, но до места назначения так и не дошла. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Пропавшая худощавого телосложения, волосы светло-русые. В день своего исчезновения Алла была одета в черные штаны и майку и светлый кардиган. С собой у нее была черная сумка.

Все, кто видел женщину, могут позвонить по номерам: 8-961-323-99-41 или 102.

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