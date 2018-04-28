В Ростовской области ищут женщину, пропавшую по дороге в детский садик



В Новочеркасске Ростовской области ищут женщину, пропавшую по дороге в детский садик. 40-летняя Алла Ермакова ушла из дома днем 24 апреля и не вернулась обратно. Дончанка должна была забрать ребенка, но до места назначения так и не дошла. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



Пропавшая худощавого телосложения, волосы светло-русые. В день своего исчезновения Алла была одета в черные штаны и майку и светлый кардиган. С собой у нее была черная сумка.



Все, кто видел женщину, могут позвонить по номерам: 8-961-323-99-41 или 102.