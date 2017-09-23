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В Ростовской области ищут 36-летнего гуковчанина

В Ростовской области ищут 36-летнего гуковчанина
В Ростовской области ищут 36-летнего дончанина. О местонахождении Александра Александрова ничего не известно более 10 дней. Мужчина ушел из дома в городе Гуково 15 сентября и не вернулся обратно.

- Рост разыскиваемого - 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые, - рассказали родственники Александра. – В день исчезновения был одет в бежевые брюки, футболку и черные кроссовки.

Среди особых примет: шрам на лбу и тату под большим пальцем. Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по номерам: 8-951-521-88-62, 8-950-861-08-67 или 02.

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