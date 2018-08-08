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В Ростовской области ищут 17-летнюю девушку

В Ростовской области ищут 17-летнюю девушку
На Дону без вести пропала 17-летняя девушка. Днем 10 августа Арти Юрченко ушла из дома в станице Калитвинской и перестала выходить на связь с близкими. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

Арти худощавого телосложения, рост - 150-160 сантиметров, глаза и волосы темные. В день пропажи девушка была одета в майку розового цвета, длинную черную юбку и шлепанцы со стразами.

Если вы знаете, где может находиться несовершеннолетняя, позвоните по телефонам: 02 или 112.

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