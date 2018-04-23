В Ростовской области инвесторам помогут достроить дома обманутых дольщиков



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Пять процентов квартир - дольщикам



На Дону продолжается разработка законодательной базы, которая поможет решить проблему обманутых дольщиков.



На 54-м заседании Законодательного собрания Ростовской области, которое прошло 25 апреля, депутаты приняли закон, который призван помочь инвесторам завершить строительство некоторых проблемных многоквартирных домов. Документ устанавливает возможность предоставления инвестору субсидии на оплату части процентных ставок по кредитам, полученным на завершение строительства и ввода в эксплуатацию проблемного дома.



Если предыдущие поправки касались домов, которые «замерли» на каком-то этапе строительства, то новые изменения затронули объекты, которые были построены незаконно и по решению суда должны быть снесены. Ранее у дольщиков, вложивших деньги в такие дома, не было никаких шансов получить жилье.



По новому закону застройщикам, которые отдадут не менее 5% от площади строящегося или уже построенного дома обманутым дольщикам предоставят земельные участки под новое строительство без торгов.



Не ограничивать возможности



Ряд законодательных мер, принятых на прошедшем заседании, касались поддержки слабо защищенных слоёв населения. Родители детей-инвалидов получили возможность тратить средства регионального материнского капитала на лекарства, средства реабилитации и социальной адаптации ребят с ограничениями здоровья. Речь идет о товарах и услугах, не входящих в федеральный перечень.



Другой закон предусматривает выделение на парковках 10% (но не менее одного) мест для автомобилей инвалидов. В документ внесены уточнения. Во-первых, места выделяются инвалидам I, II и III групп, если они сами управляют транспортом. Места также выделяются машинам, перевозящим людей с ограниченными возможностями.



В-третьих, в закон введено требование об установлении на этих автомобилях знака «Инвалид». В-четвертых, места для парковки инвалидов должны быть наиболее удобны для въезда и выезда транспорта, их не должны занимать другие машины.



В лето - без вейпов



По решению депутатов с 1 июня в Ростовской области запрещена продажа вейпов (электронных сигарет) и жидкостей для них несовершеннолетним. Кроме того, электронные сигареты нельзя будет продавать на объектах спорта, в детских, образовательных и медицинских организациях.



Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, упомянутые жидкости очень опасны для организма. Отметим, что инициаторами принятия закона были студенты. Сейчас инициативу донских депутатов рассматривают на федеральном уровне. Если депутаты проголосуют за её принятие, запрет распространится на территорию всей страны.



На пути к закону



Депутаты обсудили и те инициативы, которым только предстоит стать законом, причем федеральным.



Квадраты увеличат вдвое



Донские парламентарии направили председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение, касающееся обеспечения жилья инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



В настоящее время субвенция из федерального бюджета определяется, исходя из общей площади жилья (18 квадратных метров) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра. Но средний размер однокомнатной квартиры в России составляет 35,2 кв. м. Жилье меньшей площади на рынке недвижимости практически отсутствует. Поэтому в подавляющем большинстве случаев размер предоставляемых инвалидам средств не позволяет купить квартиру, не добавляя личных или заёмных средств. Получить кредит эта категория людей зачастую не может. В связи с этим депутаты Ростовской области предлагают увеличить площадь жилья до 36 кв. м для расчета размера субвенции, как это предусмотрено для ветеранов Великой Отечественной войны. Упомянутая в обращении норма закона действует в отношении инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.



Взрослая ответственность



Ещё одно обращение председателю Госдумы и министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву содержит предложение исправить пробел в законодательстве, когда водители, зарегистрировав свой автомобиль на несовершеннолетнего, уходят от административной ответственности.



Согласно федеральному законодательству, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекаются собственники транспортных средств. При этом автовладельцы, не достигшие 16 лет, административную ответственность не несут. Но и управлять транспортным средством они не могут. Недобросовестные водители пользуются этой «лазейкой». Они регистрируют машины на подростков и в случае нарушения ПДД избегают ответственности.



Донские депутаты предлагают при регистрации транспорта на несовершеннолетнего указывать, кто из его законных представителей будет отвечать в случае совершения ДТП.