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В Ростовской области иномарка врезалась в грузовик: один человек погиб, двое пострадали

В Ростовской области иномарка врезалась в грузовик: один человек погиб, двое пострадали
В Ростовской области, в районе Шахт, иномарка «Ниссан Альмера» врезалась в грузовик. Авария произошла 17 сентября около 23 часов на 999-м километре трассы М-4 «Дон».

Сообщается, что 68-летний мужчина, находящийся за рулем «Ниссана Альмера», не справился с управлением. В результате он выехал на обочину дороги и врезался в грузовик «Скания».

– В результате аварии водитель иномарки погиб. Две пассажирки, 28-летняя девушка и 40-летняя женщина, получили травмы. Их госпитализировали прибывшие на место медики, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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