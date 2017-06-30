В Ростовской области и Краснодарском крае разыскивают пропавшую беременную женщину





В Ростовской области и Краснодарском крае разыскивают пропавшую беременную женщину.



35-летняя Оксана Кан 21 июня вышла из такси на углу улиц Захарова - Постовая. С тех пор о том, где она находится, ничего не известно. У женщины большой срок беременности, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



Волонтёры сообщили приметы пропавшей: рост - около 165 сантиметров, чёрные волосы, карие глаза, среднее телосложение. В день пропажи она была одета в бордовое платье, черную куртку и тапки.



Всех, кто видел Оксану Кан или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.