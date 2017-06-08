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В Ростовской области град с яйцо побил окна машин и жилых домов

В Ростовской области град с яйцо побил окна машин и жилых домов
В Ростовской области град с яйцо побил окна машин и жилых домов. Инцидент произошел 9 июня в хуторе Вишневка Кашарского района.
На снимках, которые местные жители публиковали в сети видно, что град был размером с голубиное и куриное яйца.

-Предупреждение МЧС было действительно более чем актуально! Пережили ужас! Град был размером с голубиное яйцо, а некоторые как куриное. Ветер, наверное, был все 30 м/с. Окна (у кого были обычные) выбиты, цветник будто кто скосил. В такие моменты понимаешь мощь природы», - отмечают жители села.

Напомним, что с 9 по 11 июня в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. На территории донского региона ожидается шквалистый ветер, гроза и ливни.

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