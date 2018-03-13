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В Ростовской области грабитель прятал украденное золото в заброшенном доме

В Ростовской области грабитель прятал украденное золото в заброшенном доме
23-летний житель Зернограда украл у приятеля золотые украшения на сумму 250 тысяч и спрятал их в заброшенном доме.

В одной из зерноградских семей обнаружили пропажу ювелирных изделий. При этом следов взлома на входной двери не было, а все вещи лежали на своих местах. Криминалисты провели экспертизу и обнаружили на шкатулке, где хранилось золото, мужские отпечатки пальцев. Выяснилось, что они принадлежали 23-летнему знакомому главы семейства. Злоумышленник знал, где в квартире находятся все ценности.
- По предварительным данным, подозреваемый проник в квартиру через дверь, оставленную по невнимательности открытой, - сообщили в донском управлении МВД России. - Часть похищенного мужчина спрятал у себя дома, а другую - в одном из нежилых домов Батайска с целью продать награбленное.

Общая сумма похищенного составила четверть миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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