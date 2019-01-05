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В Ростовской области ещё один участок трассы М-4 станет платным

В Ростовской области ещё один участок трассы М-4 станет платным
В Ростовской области ещё один участок трассы станет платным. На автомагистрали Дон плату за проезд начнут брать после завершения ремонта дороги между поселком Новоперсиановка и станицей Грушевской.

Заказчиком ремонта выступает компания «Автодор». Компания, которая займётся ремонтом, определится в ближайшее время в результате аукциона. Планируется отремонтировать отрезок трассы с 1024-го до 1036-го километра. Общая стоимость работ, вместе с разработкой документации, составляет 8,5 млрд руб.

Ремонт должен быть завершён к октябрю 2021 года. После реконструкции дорога станет платной.

Добавим, что общая протяженность трассы М-4 «Дон» составляет 1522 километров. В настоящее время платный проезд введен на 500 километров из них.

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