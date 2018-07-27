В Ростовской области экс-сотрудник Сбербанка осужден за разглашение банковской тайны





Волгодонский суд вынес приговор бывшему сотруднику Сбербанка за разглашение сведений, которые составляют банковскую тайну.



26-летний Антон М. возглавлял офис Сбербанка в Волгодонске до сентября 2016 года. После увольнения его приняли на должность заместителя руководителя в банк ВТБ. Покидая прежнее место работы, мужчина похитил базу клиентов.

- Перед увольнением мужчина выгрузил на рабочий стол клиентскую базу данных. Так как банковская программа блокировала флеш-накопители, руководитель мог только распечатать эти данные, что он и сделал, - рассказала Ольга Чуланова, помощник прокурора Волгодонска. – В них содержались фамилии и имена клиентов, их паспортные данные, адреса регистрации, номера банковских счетов и другие сведения.



На новом рабочем месте Антон М. раздал листы с данными клиентов Сбербанка и велел подчиненным обзванивать людей, предлагая сменить банк. О разглашении клиентской базы стало известно, когда одна из сотрудниц ВТБ рассказала об этом. Девушка принесла в Сбербанк список клиентов из их же базы.



После проверки службы безопасности стало известно, когда и кто скачал файлы. Антон М. отрицал свою вину, однако суд установил, что клиентскую базу скачал именно он. В его учетной записи нашли сохраненный файл, который содержал принесенные его коллегой данные.

- По нашим данным, в распоряжении М. оказались данные более 3000 клиентов Сбербанка, однако точно в суде доказать эту цифру не удалось, его осудили за разглашение сведений в отношении 27 клиентов Банка. Именно такое количество было в списке, который девушка принесла в Сбербанк, - отметила Ольга Чуланова.



В отношении Антона М. было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена по работе».



Подсудимый был признан виновным 25 июля мировым судом Волгодонского судебного района. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. Антон М. также не сможет заниматься деятельностью, при которой ему предоставляется доступ к банковской тайне, полтора года.