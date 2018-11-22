В Ростовской области двух депутатов лишили полномочий за сокрытие доходов



На Дону лишили полномочий двух сельских депутатов. Народные избранники забыли отчитаться о своих доходах. Об этом 23 ноября сообщила региональная прокуратура.



Во время прокурорской проверки выяснилось, что депутаты Гуляй-Борисовского поселения Зерноградского района и Красноармейского сельского поселения Орловского района не подали декларации о доходах.

- Прокуратура района направила информацию председателям Собраний депутатов соответствующих сельских поселений, по результатам рассмотрения полномочия депутатов досрочно прекращены, - рассказали в надзорном ведомстве.



Проверка проводилась в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.