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В Ростовской области двух депутатов лишили полномочий за сокрытие доходов

В Ростовской области двух депутатов лишили полномочий за сокрытие доходов
На Дону лишили полномочий двух сельских депутатов. Народные избранники забыли отчитаться о своих доходах. Об этом 23 ноября сообщила региональная прокуратура.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что депутаты Гуляй-Борисовского поселения Зерноградского района и Красноармейского сельского поселения Орловского района не подали декларации о доходах.
- Прокуратура района направила информацию председателям Собраний депутатов соответствующих сельских поселений, по результатам рассмотрения полномочия депутатов досрочно прекращены, - рассказали в надзорном ведомстве.

Проверка проводилась в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

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