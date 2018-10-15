В Ростовской области двое парней обчистили комнату квартирной хозяйки





В Таганроге двое парней обворовали хозяйку дома, у которой снимали угол.



Местная жительница сдавала комнаты в своём частном доме, и сама же проживала в нём. 16 октября женщина ушла по делам, закрыв дверь своей комнаты на замок. Двое 18-летних квартиросъемщиков, воспользовавшись её отсутствием, взломали замок. Из комнаты они украли украшения и деньги.



Ущерб владелица оценила в 34 тысячи рублей. Воришек задержали в тот же день.

- Один из подозреваемых ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража».