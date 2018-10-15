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В Ростовской области двое парней обчистили комнату квартирной хозяйки

В Ростовской области двое парней обчистили комнату квартирной хозяйки

В Таганроге двое парней обворовали хозяйку дома, у которой снимали угол.

Местная жительница сдавала комнаты в своём частном доме, и сама же проживала в нём. 16 октября женщина ушла по делам, закрыв дверь своей комнаты на замок. Двое 18-летних квартиросъемщиков, воспользовавшись её отсутствием, взломали замок. Из комнаты они украли украшения и деньги.

Ущерб владелица оценила в 34 тысячи рублей. Воришек задержали в тот же день.
- Один из подозреваемых ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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