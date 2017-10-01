В Ростовской области два бычка заразились бешенством после контакта с лисой



В Ростовской области у непривитых животных обнаружили бешенство. Случай произошел в хуторе Ходаков Чертковского района Ростовской области.



В ветеринарную службу обратилась местная жительница с жалобами на странное поведение её бычков. Животные отказывались от еды и воды, часто мычали, у них было сильное слюноотделение. Хозяйка призналась, что полугодовалые бычки не привиты от бешенства.



Помимо этого, женщина видела у себя во дворе двух лис. Ветеринары изолировали бычков и поставили их под наблюдение. Через несколько дней один из них умер, второго хозяин застрелил сам. Специалисты взяли анализы у павших животных и отправили на исследование в Ростовскую ветеринарную лабораторию.

- Экспертиза показала, что у одного из бычков обнаружено бешенство, - сообщили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - У второго животного диагноз не подтвердился, но точные результаты будут известны только через месяц. После случившегося в хутор прибыла ветеринарная бригада.



Специалисты сожгли трупы животных, провели дезинфекцию двора и места захоронения домашней скотины. В ближайшее время в хуторе объявят карантин, чтобы провести полное обследование других животных на предмет бешенства.